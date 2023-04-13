У районі Бахмута за два тижні ворог втратив вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб

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«На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині Бахмута, а також в напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з Авдіївського напрямку переміщено частину сил та засобів ворога», - розповів Громов.

За його словами, щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Також росіяни здійснюють понад 500 обстрілів із застосуванням всього спектру наявного озброєння.

«При цьому військово-політичне керівництво рф не зважає на значні втрати особового складу. Так, лише протягом двох останніх тижнів в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців регулярних зс рф», - сказав Громов.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що наступ триває на чотирьох напрямках одночасно, але Бахмут прийняв на себе основний удар, там сконцентровано найбільші зусилля окупантів.