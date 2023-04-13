У районі Бахмута за два тижні ворог втратив вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За два тижні в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців рф. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
Цитата
«На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині Бахмута, а також в напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмута з Авдіївського напрямку переміщено частину сил та засобів ворога», - розповів Громов.
За його словами, щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Також росіяни здійснюють понад 500 обстрілів із застосуванням всього спектру наявного озброєння.
«При цьому військово-політичне керівництво рф не зважає на значні втрати особового складу. Так, лише протягом двох останніх тижнів в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців регулярних зс рф», - сказав Громов.
Доповнення
У Міноборони повідомляли, що наступ триває на чотирьох напрямках одночасно, але Бахмут прийняв на себе основний удар, там сконцентровано найбільші зусилля окупантів.