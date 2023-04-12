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Наступ йде на 4 напрямках: на Бахмуті основний удар — Маляр

Наступ йде на 4 напрямках: на Бахмуті основний удар — Маляр

Київ • УНН

 • 1204652 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Наступ триває на чотирьох напрямках одночасно, але Бахмут прийняв на себе основний удар, там сконцентровано найбільші зусилля окупантів. Про це повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

"Наступ триває на чотирьох напрямках одночасно. Але Бахмут прийняв на себе основний удар. Саме там ворог сконцентрував найбільші зусилля. А отже і нам доводиться для оборони використовувати багато сил", — зазначила Маляр.

Доповнення

Також заступник Міністра оборони України додала, що окупанти програють українським військовим у вуличних боях і через це знищують споруди.

"Ворог програє, зазвичай, нам у вуличних боях, тому вони просто фізично знищують всі будівлі і споруди", — сказала вона.

"Але наші мужні воїни та професійне військове командування 8-й місяць стримують ворога у Бахмуті від просування вглиб території", — підкреслила Ганна Маляр.

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