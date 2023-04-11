Резніков: російський наступ зазнає невдачі, ми завдаємо їм колосальної шкоди

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За словами міністра оборони України, "повзучий" наступ росії на українському фронті дедалі більше ускладнюється, плани зайняти хоча б Донецьку і Луганську області зазнають невдачі, а колосальні втрати скорочують можливості і знижують потенціал усієї її армії. Зараз час - союзник України, яка може найкращим чином підготуватися до контрнаступу.

Потреби оголошувати нову мобілізацію в Україні немає. План мобілізації затверджений Геншатбом, ще в лютому минулого року, не завершений і тим більше не перевищений. З іншого боку, за словами Резнікова, за даними української розвідки, керівництво російського режиму готове мобілізувати та принести в жертву і три мільйони людей. російські втрати там незрівнянно більші і просто "колосальні". Міністр зауважив, що в одному лише Бахмуті росія щодня втрачає вбитими та пораненими близько півтисячі солдатів.

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"Бахмут дозволяє нам нашими меншими силами стримувати там значно більші сили противника, паралельно знищуючи, перемелюючи його наступальні ресурси та потенціал. Це дуже важливо в контексті всього театру воєнних дій. Росіяни цю тактику "повзучого" наступу там застосовують уже понад пів року і несуть там колосальні втрати. Це означає, що якби не ті втрати, то весь свій потенціал на іншій оборонній лінії або на передовій вони могли б використати проти нас, у якомусь менш укріпленому та захищеному місці, і тепер щодня ми завдаємо їм величезної шкоди. Утримуємо, по суті, під замком", – сказав міністр оборони України.

Росіяни – ворог, з яким дуже важко боротися. Вони дуже швидко навчаються на своїх помилках, підкреслив Резніков. HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню дали "шлях до успіху у напрямку Харкова та Херсона" знешкоджуючи цілі на відстані 80 км. Тоді ворог почав відтягувати всю свою інфраструктуру за 120 км.

"Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння та боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія – дістати і понад 300 км", - пояснив міністр оборони.

Ворог багато разів змінював дати виконання плану наступу, і після встановлення нової дати цього досягти все одно не вдавалось. "Це означає, що вони програють психологічно. І там втрачають не лише живу силу, а й техніку та боєприпаси", додав Резніков. Конфлікти між різними вежами Кремля дозволяють виграти більше часу для підготовки до українського контрнаступу, а також підтримувати стабільність оборони.

"Нам ще потрібен час, щоб підготуватися, освоїти нові системи, підготувати наші підрозділи. У цей час прибудуть додаткові сили ППО. Як відомо, ми отримуємо системи "Patriot", "Nasams", італійське, французьке озброєння. Я думаю, що питання з поставками літаків четвертого покоління все ж таки буде вирішено і ми отримаємо F-16 або інші літаки. Нам авіація потрібна як елемент ППО, і це дуже важливо",- зазначив він.

Втрати на війні неминучі. Але коли "ви в обороні, ви завжди отримуєте менше шкоди, ніж нападники", підкреслив Резніков. Чим більше втрат Україна завдає російській армії, обороняючи зараз Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Мар'їнку, тим більше ЗСУ послабляє її спільні можливості та зможуть самі перейти у наступ із меншими втратами.

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