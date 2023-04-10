Оборона Бахмута триває, ворог перейшов до "сирійської" тактики - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована. Ворог перейшов до "сирійської" тактики випаленої землі. Про це заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомили УНН в управлінні преси та інформації Міноборони України.
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"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", - повідомив Олександр Сирський.
Деталі
Сирський, як вказано, регулярно працює в зоні бойових дій. Зокрема, вчора він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, вказали у МО України.
Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На місці, як зазначається, ухвалив оперативні рішення та поставив задачі.
Також командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку, та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.
Нагадаємо
За даними речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, ворог зосереджує усі зусилля для захоплення Бахмута, але не досягає "стратегічного успіху".