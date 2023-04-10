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Оборона Бахмута продолжается, враг перешел к "сирийской" тактике - Сырский

Оборона Бахмута продолжается, враг перешел к "сирийской" тактике - Сырский

Киев • УНН

 • 795617 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли. Об этом заявил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщили УНН в управлении прессы и информации Минобороны Украины.

Цитата

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - сообщил Александр Сырский.

Детали

Сырский, как указано, регулярно работает в зоне боевых действий. В частности, вчера он посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении, указали в МО Украины.

Там он заслушал командиров воинских частей и группировок о ходе обороны и проблемных вопросах, требующих немедленного решения. На месте, как отмечается, принял оперативные решения и поставил задачи.

Также командующий встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении, и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

Напомним

По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, враг сосредотачивает все усилия для захвата Бахмута, но не достигает "стратегического успеха".

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