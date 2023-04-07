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Череватий: ситуація складна, ворог зосереджує усі зусилля для захоплення Бахмута, але не досягає "стратегічного успіху"

Череватий: ситуація складна, ворог зосереджує усі зусилля для захоплення Бахмута, але не досягає "стратегічного успіху"

Київ • УНН

 • 619136 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковний Сергій Череватий заявив Reuters, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри росії, пише УНН.

Цитата

"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Проте зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав Череватий.

Додамо, коментар Череватого з'явився після звіту Міноборони Великої Британії про просування росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові перебувають у місті, російські окупанти не контролюють його.

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