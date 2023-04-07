Череватий: ситуація складна, ворог зосереджує усі зусилля для захоплення Бахмута, але не досягає "стратегічного успіху"

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"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Проте зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав Череватий.

Додамо, коментар Череватого з'явився після звіту Міноборони Великої Британії про просування росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові перебувають у місті, російські окупанти не контролюють його.