Череватий: ситуація складна, ворог зосереджує усі зусилля для захоплення Бахмута, але не досягає "стратегічного успіху"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковний Сергій Череватий заявив Reuters, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри росії, пише УНН.
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"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Проте зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав Череватий.
Додамо, коментар Череватого з'явився після звіту Міноборони Великої Британії про просування росії.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові перебувають у місті, російські окупанти не контролюють його.