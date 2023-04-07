Череватый: ситуация сложная, враг сосредотачивает все усилия для захвата Бахмута, но не достигает "стратегического успеха"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил Reuters, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения россии, пишет УНН.
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"Ситуация сложная, враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", - сказал Череватый.
Добавим, комментарий Череватого появился после отчета Минобороны Великобритании о продвижении россии.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе, российские оккупанты не контролируют его.