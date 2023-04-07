Череватый: ситуация сложная, враг сосредотачивает все усилия для захвата Бахмута, но не достигает "стратегического успеха"

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"Ситуация сложная, враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", - сказал Череватый.

Добавим, комментарий Череватого появился после отчета Минобороны Великобритании о продвижении россии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе, российские оккупанты не контролируют его.