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У Бахмуті найскладніша ситуація, але ворог не контролює місто – Зеленський

У Бахмуті найскладніша ситуація, але ворог не контролює місто – Зеленський

Київ • УНН

 • 702290 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові знаходяться в місті. Російські окупанти не контролюють його. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Найскладніша ситуація (в Бахмуті – ред.). Найбільше застосування кількості різної зброї, артилерії саме там. Там дуже-дуже складна історія. Щоденно дефіцит, то є артилерія, то достатньо снарядів на нашій стороні, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахмута – ми йдемо вперед, або його немає і ми знову відходимо. Але ми знаходимося в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що оперативною ситуацією займається командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Головне для нього - зберегти особовий склад.

«Безумовно для нього головне – це зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових й безумовно, якщо буде момент ще «гарячіших» подій й небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, то безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці», - сказав Зеленський.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що ворог спрямовує інформацію про бої у Бахмуті для психологічного впливу, але йому це не вдається.

Вночі ворог намагався прорвати оборону у промзоні Бахмута. Попри перевагу в живій силі ворог успіху досягти не зміг. Вбито 29 та поранено не менше ніж 40 окупантів.

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