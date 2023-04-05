У Бахмуті найскладніша ситуація, але ворог не контролює місто – Зеленський

Цитата

«Найскладніша ситуація (в Бахмуті – ред.). Найбільше застосування кількості різної зброї, артилерії саме там. Там дуже-дуже складна історія. Щоденно дефіцит, то є артилерія, то достатньо снарядів на нашій стороні, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахмута – ми йдемо вперед, або його немає і ми знову відходимо. Але ми знаходимося в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що оперативною ситуацією займається командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Головне для нього - зберегти особовий склад.

«Безумовно для нього головне – це зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових й безумовно, якщо буде момент ще «гарячіших» подій й небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, то безумовно будуть відповідні правильні рішення генерала на місці», - сказав Зеленський.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що ворог спрямовує інформацію про бої у Бахмуті для психологічного впливу, але йому це не вдається.

Вночі ворог намагався прорвати оборону у промзоні Бахмута. Попри перевагу в живій силі ворог успіху досягти не зміг. Вбито 29 та поранено не менше ніж 40 окупантів.