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Ворог спрямовує інформацію про бої у Бахмуті для психологічного впливу, але йому це не вдається - Маляр

Ворог спрямовує інформацію про бої у Бахмуті для психологічного впливу, але йому це не вдається - Маляр

Київ • УНН

 • 1039965 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ворог спрямовує інформаційні повідомлення про бої у Бахмуті на спроби психологічно вплинути на ухвалення рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку, але йому це не вдається. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - зауважила Маляр.

Деталі

Як повідомляє заступниця міністра оборони, "використовує ворог інформаційно два інструменти: повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах; повідомлення про начебто розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту".

"Аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версій про те, що саме «Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято» поширено вже близько десяти", - додала вона.

Доповнення

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошував, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вказував 3 квітня, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута.

Згодом додав, що пригожин притягнув прапор рф на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка давно вже зруйнована.

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