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Російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

Російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

Київ • УНН

 • 725553 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська сторона заявила у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута. Про це сказав у коментарі Reuters речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, пише УНН.

Представник Східного угруповання військ повідомив, що неясно, де російські війська підняли свій прапор, і що вони хибно стверджували, що захопили місто.

Цитата

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли", - сказав Сергій Череватий, якого цитує Reuters.

"Бахмут - український, і вони нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від цього", - зазначив він.

Раніше

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута.

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