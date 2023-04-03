Російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

Представник Східного угруповання військ повідомив, що неясно, де російські війська підняли свій прапор, і що вони хибно стверджували, що захопили місто.

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"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли", - сказав Сергій Череватий, якого цитує Reuters.

"Бахмут - український, і вони нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від цього", - зазначив він.

Раніше

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута.