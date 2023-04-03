"Бахмут - це Україна": у Зеленського радять спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду"

Цитата

«Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «пабєду», якої в реальності нема», - написав Єрмак у Telegram.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.