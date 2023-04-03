"Бахмут - це Україна": у Зеленського радять спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута, передає УНН.
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«Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «пабєду», якої в реальності нема», - написав Єрмак у Telegram.
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У Міноборони повідомляли, що ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.