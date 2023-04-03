"Бахмут - это Украина": у Зеленского советуют спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута, передает УНН.
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«Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает «пабеду», которой в реальности нет», - написал Ермак в Telegram.
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В Минобороны сообщали, что ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг предпринимает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.