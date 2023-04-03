Российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута - Череватый

Представитель Восточной группировки войск сообщил, что неясно, где российские войска подняли свой флаг, и что они ложно утверждали, что захватили город.

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"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Прицепили его сбоку неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", - сказал Сергей Череватый, которого цитирует Reuters.

"Бахмут - украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", - отметил он.

Ранее

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута.