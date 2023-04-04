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пригожин приніс прапор рф до будівлі міської адміністрації Бахмута, яка давно зруйнована - Череватий

пригожин приніс прапор рф до будівлі міської адміністрації Бахмута, яка давно зруйнована - Череватий

Київ • УНН

 • 1166155 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Власник "групи вагнера" євгеній пригожин притягнув прапор рф на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка давно вже зруйнована. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапор на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена», - сказав Череватий.

За його словами, попри це Бахмут залишається напрямком головного удару ворога. Передусім – це сили «вагнера».

Доповнення

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошував, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута.

Українська сторона заявила у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута.

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