пригожин приніс прапор рф до будівлі міської адміністрації Бахмута, яка давно зруйнована - Череватий

Цитата

«пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапор на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена», - сказав Череватий.

За його словами, попри це Бахмут залишається напрямком головного удару ворога. Передусім – це сили «вагнера».

Доповнення

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошував, що Бахмут - це Україна, і закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "пабєду", після заяви власника "групи вагнера" євгенія пригожина про російський прапор над адміністрацією Бахмута.

Українська сторона заявила у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута.