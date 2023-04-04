пригожин принес флаг рф к зданию городской администрации Бахмута, которое давно разрушено - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Владелец "группы вагнера" евгений пригожин притянул флаг рф на здание городской администрации Бахмута, которое давно уже разрушено. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в петербурге ему сейчас опасно. Там, видите, взрываются рестораны… И устанавливает флаг на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено», - сказал Череватый.
По его словам, несмотря на это Бахмут остается направлением главного удара врага. В первую очередь – это силы «вагнера».
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута.
Украинская сторона заявила в понедельник, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута.