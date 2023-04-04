пригожин принес флаг рф к зданию городской администрации Бахмута, которое давно разрушено - Череватый

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«Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в петербурге ему сейчас опасно. Там, видите, взрываются рестораны… И устанавливает флаг на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено», - сказал Череватый.

По его словам, несмотря на это Бахмут остается направлением главного удара врага. В первую очередь – это силы «вагнера».

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута.

Украинская сторона заявила в понедельник, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута.