Враг направляет информацию о боях в Бахмуте для психологического воздействия, но ему это не удается - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Враг направляет информационные сообщения о боях в Бахмуте на попытки психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению, но ему это не удается. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же, как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - отметила Маляр.
Детали
Как сообщает замминистра обороны, "использует враг информационно два инструмента: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах; сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту".
"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на опробование всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно «Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято» распространено уже около десяти", - добавила она.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый указывал 3 апреля, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута.
Позже добавил, что пригожин притащил флаг рф на здание городской администрации Бахмута, которое давно уже разрушено.