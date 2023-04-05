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Враг направляет информацию о боях в Бахмуте для психологического воздействия, но ему это не удается - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Враг направляет информационные сообщения о боях в Бахмуте на попытки психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению, но ему это не удается. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же, как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - отметила Маляр.

Детали

Как сообщает замминистра обороны, "использует враг информационно два инструмента: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах; сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту".

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на опробование всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно «Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято» распространено уже около десяти", - добавила она.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Бахмут - это Украина, и призвал спокойно реагировать на фейки тех, кто придумывает "победу", после заявления владельца "группы вагнера" евгения пригожина о российском флаге над администрацией Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый указывал 3 апреля, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута.

Позже добавил, что пригожин притащил флаг рф на здание городской администрации Бахмута, которое давно уже разрушено.

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