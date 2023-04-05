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В Бахмуте самая сложная ситуация, но враг не контролирует город - Зеленский

В Бахмуте самая сложная ситуация, но враг не контролирует город - Зеленский

Киев • УНН

 • 702290 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе. Российские оккупанты не контролируют его. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Самая сложная ситуация (в Бахмуте – ред.). Наибольшее применение количества различного оружия, артиллерии именно там. Там очень-очень сложная история. Ежедневно дефицит, то есть артиллерия, то достаточно снарядов на нашей стороне, то их меньше. То есть успех в каких-то блоках Бахмута – мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодня», - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что оперативной ситуацией занимается командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Главное для него - сохранить личный состав.

«Безусловно для него главное – это сохранить личный состав. Для меня самое главное не потерять наших военных и безусловно, если будет момент еще более «горячих» событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, то безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте», - сказал Зеленский.

Дополнение

В Минобороны сообщали, что враг направляет информацию о боях в Бахмуте для психологического воздействия, но ему это не удаётся.

Ночью враг пытался прорвать оборону в промзоне Бахмута. Несмотря на преимущество в живой силе враг успеха достичь не смог. Убито 29 и ранено не менее 40 оккупантов.

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