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У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"

У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"

Київ • УНН

 • 2510036 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вночі ворог намагався прорвати оборону у промзоні Бахмута. Попри перевагу в живій силі ворог успіху досягти не зміг. Вбито 29 та поранено не менше ніж 40 окупантів. Про це інформує Держприкордонна служба, передає УНН.

Деталі

"У Бахмуті прикордонники відбили «мʼясний штурм вагнерівців»", - вказали у відомстві.

За даними Державної прикордонної служби, противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні Бахмута. У цій локації на напрямку головного удару "вагнеревіців" стояв один з опорних пунктів прикордонників. Бій розпочався увечері. Протистояння тривало до пізньої ночі.

Цитата

"У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувало одночасно шість груп штурмовиків з числа пвк «вагнер». Українські оборонці нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат", - йдеться в повідомленні.

Попри перевагу в живій силі та "активне застосування артилерії", ворог успіху досягти не зміг. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику: вбитими - 29, поранених нараховано не менше 40 осіб.

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