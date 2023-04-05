У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вночі ворог намагався прорвати оборону у промзоні Бахмута. Попри перевагу в живій силі ворог успіху досягти не зміг. Вбито 29 та поранено не менше ніж 40 окупантів. Про це інформує Держприкордонна служба, передає УНН.
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"У Бахмуті прикордонники відбили «мʼясний штурм вагнерівців»", - вказали у відомстві.
За даними Державної прикордонної служби, противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні Бахмута. У цій локації на напрямку головного удару "вагнеревіців" стояв один з опорних пунктів прикордонників. Бій розпочався увечері. Протистояння тривало до пізньої ночі.
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"У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувало одночасно шість груп штурмовиків з числа пвк «вагнер». Українські оборонці нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат", - йдеться в повідомленні.
Попри перевагу в живій силі та "активне застосування артилерії", ворог успіху досягти не зміг. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику: вбитими - 29, поранених нараховано не менше 40 осіб.
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