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В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев"

В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев"

Киев • УНН

 • 2510035 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Ночью враг пытался прорвать оборону в промзоне Бахмута. Несмотря на преимущество в живой силе враг успеха достичь не смог. Убито 29 и ранено не менее 40 оккупантов. Об этом информирует Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

"В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев", - указали в ведомстве.

По данным Госпогранслужбы, противник сосредоточил основные усилия на попытке прорыва рубежа обороны в промзоне Бахмута. В этой локации на направлении главного удара "вагнеровцев" стоял один из опорных пунктов пограничников. Бой начался вечером. Противостояние продолжалось до поздней ночи.

Цитата

"В самый ожесточенный момент боя нашу позицию атаковало одновременно шесть групп штурмовиков из числа пвк «вагнер». Украинские защитники уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Наемников, которые лезли руинами к окопам в ближней зоне, наши защитники забросали десятками осколочных гранат", - говорится в сообщении.

Несмотря на преимущество в живой силе и "активное применение артиллерии", враг успеха достичь не смог. Огневым поражением нанесены значительные потери противнику: убитыми - 29, раненых насчитано не менее 40 человек.

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