Детали

"В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев", - указали в ведомстве.

По данным Госпогранслужбы, противник сосредоточил основные усилия на попытке прорыва рубежа обороны в промзоне Бахмута. В этой локации на направлении главного удара "вагнеровцев" стоял один из опорных пунктов пограничников. Бой начался вечером. Противостояние продолжалось до поздней ночи.

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"В самый ожесточенный момент боя нашу позицию атаковало одновременно шесть групп штурмовиков из числа пвк «вагнер». Украинские защитники уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Наемников, которые лезли руинами к окопам в ближней зоне, наши защитники забросали десятками осколочных гранат", - говорится в сообщении.

Несмотря на преимущество в живой силе и "активное применение артиллерии", враг успеха достичь не смог. Огневым поражением нанесены значительные потери противнику: убитыми - 29, раненых насчитано не менее 40 человек.

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