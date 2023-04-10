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Сили оборони виснажили вагнерівців у Бахмуті - Сирський

Сили оборони виснажили вагнерівців у Бахмуті - Сирський

Київ • УНН

 • 665197 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сили оборони України виснажили вагнерівців у Бахмуті. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.

Цитата

«Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами в цей час. Відпрацювали з командирами військових частин та угруповань плани по обороні міста Бахмут, а також зустрілись з бійцями, які захищають фортецю. Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити», - написав Сирський.

Він наголосив, що оборона Бахмута триває, українські військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання.

«Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу!», - повідомив Сирський.

Доповнення

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована. Ворог перейшов до "сирійської" тактики випаленої землі.

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