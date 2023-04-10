Силы обороны истощили вагнеровцев в Бахмуте - Сырский

Цитата

«Для меня большая честь быть бок о бок с нашими воинами в это время. Отработали с командирами воинских частей и группировок планы по обороне города Бахмут, а также встретились с бойцами, которые защищают крепость. Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить», - написал Сырский.

Он отметил, что оборона Бахмута продолжается, украинские военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу.

«Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым удачным выстрелом, пораженной целью, приближают нашу Победу!» - сообщил Сырский.

Дополнение

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перешёл к "сирийской" тактике выжженной земли.