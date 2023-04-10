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росія витрачає значні ресурси для отримання мінімальної вигоди - британська розвідка

росія витрачає значні ресурси для отримання мінімальної вигоди - британська розвідка

Київ • УНН

 • 563069 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. росія у війні проти України витрачає значні ресурси для отримання мінімальної вигоди. Про це ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, що стосувався ситуації навколо Мар'їнки, пише УНН.

Деталі

"Протягом останніх семи днів росія, імовірно, посилила свої атаки бронетехнікою навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від міста Донецьк", - вказали у британській розвідці.

У МО Британії вказують, що за Мар’їнку точаться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками.

"росія продовжує надавати високу пріоритетність ресурсним операціям у ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - підсумували у звіті в МО Британії.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.

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