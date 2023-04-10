росія витрачає значні ресурси для отримання мінімальної вигоди - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. росія у війні проти України витрачає значні ресурси для отримання мінімальної вигоди. Про це ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, що стосувався ситуації навколо Мар'їнки, пише УНН.
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"Протягом останніх семи днів росія, імовірно, посилила свої атаки бронетехнікою навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від міста Донецьк", - вказали у британській розвідці.
У МО Британії вказують, що за Мар’їнку точаться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками.
"росія продовжує надавати високу пріоритетність ресурсним операціям у ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - підсумували у звіті в МО Британії.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.