россия тратит значительные ресурсы для получения минимальной выгоды - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. россия в войне против Украины тратит значительные ресурсы для получения минимальной выгоды. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, который касался ситуации вокруг Марьинки, пишет УНН.
Детали
"В течение последних семи дней россия, вероятно, усилила свои атаки бронетехникой вокруг города Марьинка Донецкой области, что в 20 км к юго-западу от города Донецк", - указали в британской разведке.
В МО Великобритании указывают, что за Марьинку идут бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена артиллерийскими перестрелками.
"россия продолжает придавать высокую приоритетность ресурсным операциям в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды", - подытожили в отчете в МО Великобритании.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.