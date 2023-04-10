россия тратит значительные ресурсы для получения минимальной выгоды - британская разведка

Детали

"В течение последних семи дней россия, вероятно, усилила свои атаки бронетехникой вокруг города Марьинка Донецкой области, что в 20 км к юго-западу от города Донецк", - указали в британской разведке.

В МО Великобритании указывают, что за Марьинку идут бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена артиллерийскими перестрелками.

"россия продолжает придавать высокую приоритетность ресурсным операциям в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды", - подытожили в отчете в МО Великобритании.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.