Резников: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный ущерб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Внутренние споры врага и концентрация его усилий на бахмутском направлении, позволяют выиграть время ВСУ для подготовки к контрнаступлению, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на латвийское Delfi.
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По словам министра обороны Украины, "ползучее" наступление России на украинском фронте все больше усложняется, планы занять хотя бы Донецкую и Луганскую области терпят неудачу, а колоссальные потери сокращают возможности и снижают потенциал всей ее армии. Сейчас время - союзник Украины, которая может наилучшим образом подготовиться к контрнаступлению.
Необходимости объявлять новую мобилизацию в Украине нет. План мобилизации утвержденный Геншатбом, еще в феврале прошлого года, не завершен и тем более не превышен. С другой стороны, по словам Резникова, по данным украинской разведки, руководство российского режима готово мобилизовать и принести в жертву и три миллиона человек. российские потери там несравненно больше и просто "колоссальные". Министр отметил, что в одном только Бахмуте россия ежедневно теряет убитыми и ранеными около полу тысячи солдат.
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"Бахмут позволяет нам нашими меньшими силами сдерживать там значительно большие силы противника, параллельно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал. Это очень важно в контексте всего театра военных действий. Россияне эту тактику "ползучего" наступления там применяют уже более полугода и несут там колоссальные потери. Это означает, что если бы не эти потери, то весь свой потенциал на другой оборонительной линии или на передовой они могли бы использовать против нас, в каком-то менее укрепленном и защищенном месте, и теперь каждый день мы наносим им огромный ущерб. Удерживаем, по сути, под замком", – сказал министр обороны Украины.
Россияне – враг, с которым очень трудно бороться. Они очень быстро учатся на своих ошибках, подчеркнул Резников. HIMARS и другие ракетные системы залпового огня дали "путь к успеху в направлении Харькова и Херсона" обезвреживая цели на расстоянии 80 км. Тогда враг начал оттягивать всю свою инфраструктуру за 120 км.
«Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы мы имели возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км", - пояснил министр обороны.
Враг много раз менял даты выполнения плана наступления, и после установления новой даты этого достичь все равно не удавалось. "Это означает, что они проигрывают психологически. И там теряют не только живую силу, но и технику и боеприпасы", добавил Резников. Конфликты между различными башнями Кремля позволяют выиграть больше времени для подготовки к украинскому контрнаступлению, а также поддерживать стабильность обороны.
"Нам еще нужно время, чтобы подготовиться, освоить новые системы, подготовить наши подразделения. В это время прибудут дополнительные силы ПВО. Как известно, мы получаем системы "Патриот Patriot", "Nasams", итальянское, французское вооружение. Я думаю, что вопрос с поставками самолетов четвертого поколения все же будет решен и мы получим F-16 или другие самолеты. Нам авиация нужна как элемент ПВО, и это очень важно.",- отметил он.
Потери на войне неизбежны. Но когда "вы в обороне, вы всегда получаете меньше урона, чем нападающие", подчеркнул Резников. Чем больше потерь Украина нанесет российской армии, обороняя сейчас Бахмут, Авдеевку, Угледар, Марьинку, тем больше ВСУ ослабляет ее общие возможности и смогут сами перейти в наступление с меньшими потерями.
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