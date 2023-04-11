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Резников: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный ущерб

Киев • УНН

 • 855121 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Внутренние споры врага и концентрация его усилий на бахмутском направлении, позволяют выиграть время ВСУ для подготовки к контрнаступлению, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на латвийское Delfi.

Детали

По словам министра обороны Украины, "ползучее" наступление России на украинском фронте все больше усложняется, планы занять хотя бы Донецкую и Луганскую области терпят неудачу, а колоссальные потери сокращают возможности и снижают потенциал всей ее армии. Сейчас время - союзник Украины, которая может наилучшим образом подготовиться к контрнаступлению.

Необходимости объявлять новую мобилизацию в Украине нет. План мобилизации утвержденный Геншатбом, еще в феврале прошлого года, не завершен и тем более не превышен. С другой стороны, по словам Резникова, по данным украинской разведки, руководство российского режима готово мобилизовать и принести в жертву и три миллиона человек. российские потери там несравненно больше и просто "колоссальные". Министр отметил, что в одном только Бахмуте россия ежедневно теряет убитыми и ранеными около полу тысячи солдат. 

Цитата

"Бахмут позволяет нам нашими меньшими силами сдерживать там значительно большие силы противника, параллельно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал. Это очень важно в контексте всего театра военных действий. Россияне эту тактику "ползучего" наступления там применяют уже более полугода и несут там колоссальные потери. Это означает, что если бы не эти потери, то весь свой потенциал на другой оборонительной линии или на передовой они могли бы использовать против нас, в каком-то менее укрепленном и защищенном месте, и теперь каждый день мы наносим им огромный ущерб. Удерживаем, по сути, под замком", – сказал министр обороны Украины.

Россияне – враг, с которым очень трудно бороться. Они очень быстро учатся на своих ошибках, подчеркнул Резников. HIMARS и другие ракетные системы залпового огня дали "путь к успеху в направлении Харькова и Херсона" обезвреживая цели на расстоянии 80 км. Тогда враг начал оттягивать всю свою инфраструктуру за 120 км. 

«Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы мы имели возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км", - пояснил министр обороны.

Враг много раз менял даты выполнения плана наступления, и после установления новой даты этого достичь все равно не удавалось. "Это означает, что они проигрывают психологически. И там теряют не только живую силу, но и технику и боеприпасы", добавил Резников. Конфликты между различными башнями Кремля позволяют выиграть больше времени для подготовки к украинскому контрнаступлению, а также поддерживать стабильность обороны.

"Нам еще нужно время, чтобы подготовиться, освоить новые системы, подготовить наши подразделения. В это время прибудут дополнительные силы ПВО. Как известно, мы получаем системы "Патриот Patriot", "Nasams", итальянское, французское вооружение. Я думаю, что вопрос с поставками самолетов четвертого поколения все же будет решен и мы получим F-16 или другие самолеты. Нам авиация нужна как элемент ПВО, и это очень важно.",- отметил он.

Потери на войне неизбежны. Но когда "вы в обороне, вы всегда получаете меньше урона, чем нападающие", подчеркнул Резников. Чем больше потерь Украина нанесет российской армии, обороняя сейчас Бахмут, Авдеевку, Угледар, Марьинку, тем больше ВСУ ослабляет ее общие возможности и смогут сами перейти в наступление с меньшими потерями.

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