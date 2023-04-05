Страны НАТО обсудят вопрос предоставления Украине F-16 – Кулеба

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“Истребители F-16 я обсуждал на некоторых двусторонних встречах, которые имел здесь, в Брюсселе. Обсуждение состояло из двух блоков. Первый – мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорит, что предоставление Украине западных самолетов – это слишком долго, слишком сложно, почти невозможно с практической точки зрения. Во-вторых, решений нет, но я получил сегодня заверения о том, что с учетом той информации, которую я предоставил о гораздо более высокой готовности оперировать этими самолетами, чем некоторые считают – это будет обсуждено в столицах с политическим руководством этих государств. То есть, я еще раз скажу, это будет, но это займет время. Но оно придет естественным путем благодаря нашим совместным усилиям”, – заявил министр.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете высказался о возможной передаче истребителей F-16 для Украины, указав, что это "не поможет в нынешней борьбе", и на этот вопрос уйдет около 18 месяцев.