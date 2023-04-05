Країни НАТО обговорять питання надання Україні F-16 – Кулеба

Цитата

“Винищувачі F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах, які мав тут, у Брюсселі. Обговорення складалося з двох блоків. Перший – ми розвіяли деякі аргументи тих, хто кажуть, що надання Україні західних літаків – це занадто довго, занадто складно, майже неможливо з практичної точки зори. По-друге, рішень немає, але я отримав сьогодні запевнення про те, що з урахуванням тієї інформації, яку я надав про набагато вищу готовність оперувати цими літаками, ніж дехто вважає – це буде обговорено у столицях з політичним керівництвом цих держав. Тобто, я ще раз скажу, це буде, але це займе час. Але воно прийде природнім шляхом завдяки нашим спільним зусиллям”, – заявив міністр.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у сенатському комітеті висловився про можливу передачу винищувачів F-16 для України, вказавши, що це "не допоможе у нинішній боротьбі", і на це питання піде близько 18 місяців.