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Ще плюс 500: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Ще плюс 500: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 1042077 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3644 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10),
  • артилерійських систем – 2765 (+15,
  • РСЗВ – 535 (+1),
  • засобів ППО ‒ 282 (+0),
  • літаків – 307 (+0),
  • гелікоптерів – 293 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13),
  • спеціальної техніки ‒ 316 (+5).

Доповнення

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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