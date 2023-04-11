Ще плюс 500: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3644 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10),
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- артилерійських систем – 2765 (+15,
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- РСЗВ – 535 (+1),
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- засобів ППО ‒ 282 (+0),
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- літаків – 307 (+0),
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- гелікоптерів – 293 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13),
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- спеціальної техніки ‒ 316 (+5).
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Доповнення
Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.