Ще плюс 500: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3644 (+7),



бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10),



артилерійських систем – 2765 (+15,



РСЗВ – 535 (+1),



засобів ППО ‒ 282 (+0),



літаків – 307 (+0),



гелікоптерів – 293 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),



крилатих ракет ‒ 911 (+0),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13),



спеціальної техніки ‒ 316 (+5).



Доповнення

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.