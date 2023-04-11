Еще плюс 500: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:



личного состава - около 179320 (+500) человек ликвидировано,



танков - 3644 (+7),



боевых бронированных машин - 7038 (+10),



артиллерийских систем - 2765 (+15,



РСЗВ – 535 (+1),



средств ПВО - 282 (+0),



самолётов – 307 (+0),



вертолётов – 293 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),



крылатых ракет - 911 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13),



специальной техники - 316 (+5).



Дополнение

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.