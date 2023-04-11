Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

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"Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

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