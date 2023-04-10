Рівень загрози ударів з моря наразі не високий, однак не виключена підготовка ракетного удару - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рівень загрози ударів з Чорного моря наразі не надто високий, однак не виключена підготовка ракетного удару. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі, станом на 19.00 складається з 8 одиниць, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Рівень загрози не надто високий, але ігнорувати його не можна. Ворог навіть при низькій вірогідності атаки залишається підступним і жорстоким", - зазначив Назаров.
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Також речник оперативного командування "Південь" додав, що ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації.
"З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, імовірно поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару", - зауважив Назаров.
Речник також звернув увагу жителів Херсонщини, Миколаївщини та Одещини, що обмеження на використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів, в першу чергу спрямовані на збереження життів українців.
Назаров зауважив, що на не розмінованих деокупованих територіях і в прибережних зонах зберігається висока небезпека підриву мін, зокрема у зв’язку із штормовою погодою.
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