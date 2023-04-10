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Уровень угрозы ударов с моря пока не высок, однако не исключена подготовка ракетного удара - ОК "Юг"

Уровень угрозы ударов с моря пока не высок, однако не исключена подготовка ракетного удара - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 558237 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уровень угрозы ударов с Черного моря пока не слишком высок, однако не исключена подготовка ракетного удара. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Корабельная группировка врага в Черном море, по состоянию на 19.00 состоит из 8 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Уровень угрозы не слишком высок, но игнорировать его нельзя. Враг даже при низкой вероятности атаки остается коварным и жестоким", - отметил Назаров.

Детали

Также спикер оперативного командования "Юг" добавил, что ситуация в море может оперативно меняться, как и активность вражеской авиации.

"Учитывая длительную паузу в ракетных ударах и прибытие очередного транспортного авиарейса Тегеран – Москва, вероятно пополнение запасов дронов-убийц и не исключена подготовка ракетного удара", - отметил Назаров.

Спикер также обратил внимание жителей Херсонщины, Николаевщины и Одесской области, что ограничения на использование водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь направлены на сохранение жизней украинцев.

Назаров отметил, что на не разминированных деоккупированных территориях и в прибрежных зонах сохраняется высокая опасность подрыва мин, в частности в связи со штормовой погодой.

Напомним

Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения россиян.

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