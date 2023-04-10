Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження росіян, збито гелікоптер – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні)», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.
Доповнення
Сили оборони знищили два ворожих беспілотники. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини.