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Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження росіян, збито гелікоптер – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження росіян, збито гелікоптер – Генштаб

Київ • УНН

 • 878502 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Доповнення

Сили оборони знищили два ворожих беспілотники. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини.

Українські Національні Новини

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