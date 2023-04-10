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Сили оборони Сіверщини знищили два російських беспілотники

Сили оборони Сіверщини знищили два російських беспілотники

Київ • УНН

 • 535400 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сили оборони знищили два ворожих беспілотники. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини. Про це повідомляє ОК Північ, передає УНН.

Цитата

«Сили оборони Сіверщини знищили два ворожих беспілотники! Два БпЛА, ймовірно «Орлан-10», збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівщині, інший – Сумщини», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що роботу ще одного БпЛА на Сумщині вдалося подавити за допомогою засобів РЕБ.

Доповнення

У Харківській області вночі збили два безпілотники ворога.

Російські окупанти минулої доби, 9 квітня, без успіху атакували поблизу Діброви на Луганщині, повідомили в Луганській ОВА.

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