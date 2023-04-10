Силы обороны Северщины уничтожили два российских беспилотника

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«Силы обороны Северщины уничтожили два вражеских беспилотника! Два БпЛА, вероятно «Орлан-10», сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины. Один на приграничьи Черниговщины, другой – Сумщины», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что работу еще одного БпЛА на Сумщине удалось подавить с помощью средств РЭБ.

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В Харьковской области ночью сбили два беспилотника врага.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 апреля, без успеха атаковали вблизи Дибровы на Луганщине, сообщили в Луганской ОГА.