Силы обороны Северщины уничтожили два российских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Силы обороны уничтожили два вражеских беспилотника. Один на пограничьи Черниговщины, другой – Сумщины. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.
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«Силы обороны Северщины уничтожили два вражеских беспилотника! Два БпЛА, вероятно «Орлан-10», сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины. Один на приграничьи Черниговщины, другой – Сумщины», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что работу еще одного БпЛА на Сумщине удалось подавить с помощью средств РЭБ.
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В Харьковской области ночью сбили два беспилотника врага.
Российские оккупанты за прошедшие сутки, 9 апреля, без успеха атаковали вблизи Дибровы на Луганщине, сообщили в Луганской ОГА.