На Харківщині вночі "відмінусували" два ворожі безпілотники

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"Уночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, імовірно, Шахед-136 та Гранат-4", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.