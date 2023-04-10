В Харьковской области ночью "отминусовали" два вражеских беспилотника

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"Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожено 2 вражеских БПЛА, предположительно, Шахед-136 и Гранат-4", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.