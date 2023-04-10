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Окупанти на Луганщині безуспішно атакували поблизу Діброви - ОВА

Окупанти на Луганщині безуспішно атакували поблизу Діброви - ОВА

Київ • УНН

 • 511193 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби, 9 квітня, без успіху атакувати поблизу Діброви на Луганщині, повідомили в Луганській ОВА в Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує підключати піхоту, коли намагається знайти щілини в нашій обороні. Цього разу окупанти спробували вести безуспішні наступальні південніше Діброви. Втрати, які кадровим військам рф наносить українська армія, росіяни поповнюють мобілізованими", - поінформував виконуючий обов’язки голови ОВА Олексій Смирнов.

Деталі

Зазначається, що за минулу добу загарбники атакували Новоселівське, Макіївку, Невське та Білогорівку з артилерії. Смирнов додав, що противник все ще має суттєву перевагу в кількості артилерійських снарядів. Однак, зауважив він, вихідними на Лиманському та Куп’янському напрямках були знищені два склади з боєкомплектом росіян.

Авіація Сил оборони, своєю чергою, за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також бійці ЗСУ збили 6 ворожих БпЛА. Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.

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