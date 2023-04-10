Оккупанты в Луганской области безуспешно атаковали вблизи Дибровы - ОВА

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"Враг продолжает подключать пехоту, когда пытается найти щели в нашей обороне. На этот раз оккупанты попытались вести безуспешные наступательные южнее Дибровы. Потери, которые кадровым войскам рф наносит украинская армия, россияне пополняют мобилизованными", - проинформировал исполняющий обязанности главы ОВА Алексей Смирнов.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки захватчики атаковали Новоселовское, Макеевку, Невское и Белогоровку из артиллерии. Смирнов добавил, что противник все еще имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских снарядов. Однако, отметил он, на выходных на Лиманском и Купянском направлениях были уничтожены два склада с боекомплектом россиян.

Авиация Сил обороны, в свою очередь, за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также бойцы ВСУ сбили 6 вражеских БпЛА. Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.