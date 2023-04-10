Авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения россиян, сбит вертолет - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 БпЛА различных типов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 БпЛА различных типов (2 из них ударные, 4 – разведывательные)», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.
Дополнение
Силы обороны уничтожили два вражеских беспилотника. Один на приграничье Черниговщины, другой – Сумщины.