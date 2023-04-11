Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника", - отметили в Генштабе ВСУ.
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"За прошедшие сутки сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА различных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
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