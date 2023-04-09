Patriot та інші системи ППО мають найближчим часом вже зайти в Україну - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Системи NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T вже найближчим часом мають зайти в Україну. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Мова йде про ті системи, які нам вже обіцяли надати – NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T, які вже найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено про 2 місяці, що будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться», - сказав Ігнат.
Доповнення
Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.