Patriot та інші системи ППО мають найближчим часом вже зайти в Україну - Ігнат

Цитата

«Мова йде про ті системи, які нам вже обіцяли надати – NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T, які вже найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено про 2 місяці, що будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться», - сказав Ігнат.

Доповнення

Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.