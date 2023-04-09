Patriot и другие системы ПВО должны в ближайшее время уже зайти в Украину - Игнат

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«Речь идет о тех системах, которые нам уже обещали предоставить – NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T, которые уже в ближайшее время уже должны зайти в Украину. Было объявлено о 2 месяцах, что будут обучаться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся», - сказал Игнат.

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Американские инструкторы впечатлены тем, как быстро украинские бойцы обучились основам управления системой Patriot, и предоставили им дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их коллегам из Соединенных Штатов.