Наступление идет на 4 направлениях: на Бахмуте основной удар - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наступление продолжается на четырех направлениях одновременно, но Бахмут принял на себя основной удар, там сконцентрированы наибольшие усилия оккупантов. Об этом сообщила в эфире общенационального марафона "Единые новости" заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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"Наступление продолжается на четырех направлениях одновременно. Но Бахмут принял на себя основной удар. Именно там враг сконцентрировал наибольшие усилия. А значит и нам приходится для обороны использовать много сил", — отметила Маляр.
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Также заместитель Министра обороны Украины добавила, что оккупанты проигрывают украинским военным в уличных боях и из-за этого уничтожают сооружения.
"Враг проигрывает, как правило, нам в уличных боях, поэтому они просто физически уничтожают все здания и сооружения", — сказала она.
"Но наши мужественные воины и профессиональное военное командование 8-й месяц сдерживают врага в Бахмуте от продвижения вглубь территории", — подчеркнула Анна Маляр.
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