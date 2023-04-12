Наступление идет на 4 направлениях: на Бахмуте основной удар - Маляр

Цитата

"Наступление продолжается на четырех направлениях одновременно. Но Бахмут принял на себя основной удар. Именно там враг сконцентрировал наибольшие усилия. А значит и нам приходится для обороны использовать много сил", — отметила Маляр.

Дополнение

Также заместитель Министра обороны Украины добавила, что оккупанты проигрывают украинским военным в уличных боях и из-за этого уничтожают сооружения.

"Враг проигрывает, как правило, нам в уличных боях, поэтому они просто физически уничтожают все здания и сооружения", — сказала она.

"Но наши мужественные воины и профессиональное военное командование 8-й месяц сдерживают врага в Бахмуте от продвижения вглубь территории", — подчеркнула Анна Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон