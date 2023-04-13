В районе Бахмута за две недели враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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«На сегодня самым тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части Бахмута, а также в направлениях на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружения города с севера и юга. С целью усиления наступательного потенциала в район Бахмута с Авдеевского направления перемещена часть сил и средств врага», - рассказал Громов.
По его словам, ежесуточно в районе Бахмута противник осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Также россияне осуществляют более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющегося вооружения.
«При этом военно-политическое руководство рф не обращает внимания на значительные потери личного состава. В частности, только в течение двух последних недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих регулярных вс рф», - сказал Громов.
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В Минобороны сообщали, что наступление продолжается на четырех направлениях одновременно, но Бахмут принял на себя основной удар, там сконцентрированы наибольшие усилия оккупантов.