В районе Бахмута за две недели враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. человек

Цитата

«На сегодня самым тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части Бахмута, а также в направлениях на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружения города с севера и юга. С целью усиления наступательного потенциала в район Бахмута с Авдеевского направления перемещена часть сил и средств врага», - рассказал Громов.

По его словам, ежесуточно в районе Бахмута противник осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Также россияне осуществляют более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющегося вооружения.

«При этом военно-политическое руководство рф не обращает внимания на значительные потери личного состава. В частности, только в течение двух последних недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих регулярных вс рф», - сказал Громов.

Дополнение

В Минобороны сообщали, что наступление продолжается на четырех направлениях одновременно, но Бахмут принял на себя основной удар, там сконцентрированы наибольшие усилия оккупантов.