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Оккупанты продолжают штурмы на четырех направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенный пункт Бахмут, пишет УНН со ссылкой на сводку Генерального Штаба ВСУ.

Детали

В частности, в течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

В течение суток, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны, было отражено около 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время на территории республики беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах курской и белгородской областей.

Дополнение

За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф.

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