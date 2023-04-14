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Десантники показали на відео, як з дрона нищать ворожий танк

Київ • УНН

 • 6006913 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували відео, як за допомогою ударного безпілотника знищили танк окупантів разом з боєкомплектом, пише УНН з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Десантники показали на відео, як з дрона нищать ворожий танк

Цитата

"Можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як палає рашиський танк! Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України за допомогою ударного безпілотника знищили танк окупантів разом з боєкомплектом. Майстер-клас по знищенню ворожих панцерників у відео від Січеславців", - йдеться в повідомленні у Telegram.

"Ніхто не сховається від наших «очей»! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо усю техніку, ми повернемо мир рідній Україні", - додали десантники.

Доповнення

Днем раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив відео, як українські військові "якісно відпрацювали по ворожому складу БК" і на Бахмутському напрямку. 

Станом на 14 березня за добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

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