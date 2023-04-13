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На Бахмутському напрямку якісно відпрацювали по ворожому складу БК - Сирський показав відео

На Бахмутському напрямку якісно відпрацювали по ворожому складу БК - Сирський показав відео

Київ • УНН

 • 4434569 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українські військові якісно відпрацювали по ворожому складу БК на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.

Цитата

«Воїни 45 оабр у співпраці з аеророзвідкою 56 ОМБр якісно відпрацювали по ворожому складу БК на Бахмутському напрямку. Чудова робота», - підписав відео Сирський.

Доповнення

Сили оборони за добу знищили понад сотню окупантів та 6 складів боєприпасів на Бахмутському напрямку.

Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут.

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