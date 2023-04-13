На Бахмутском направлении качественно отработали по вражескому складу БК - Сырский показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинские военные качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.
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«Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Замечательная работа», - подписал видео Сырский.
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Силы обороны за сутки уничтожили более сотни оккупантов и 6 складов боеприпасов на Бахмутском направлении.
Враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут.