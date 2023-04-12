Тривають жорстокі бої: у Генштабі розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇв. 12 квітня. УНН. Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки", - йдеться у повідомленні.
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За даними Генштабу, підрозділи сил оборони відбили близько 18 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.
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