Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 180 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.04.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3646 (+2) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од.,
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- артилерійських систем – 2770 (+5) од.,
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- РСЗВ – 535 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 282 (+0) од.,
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- літаків – 307 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 293 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 319 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.